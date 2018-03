Paulista: todos ainda têm a mesma chance Depois do empate por 1 a 1 entre Palmeiras e Paulista de Jundiaí, sábado, Santos e São Caetano empataram neste domingo, 3 a 3, na Vila, numa das mais sensacionais partidas do Campeonato Paulista. Os resultados mantêm os quatro semifinalistas em iguais condições para o duelo final, no próximo fim de semana. Sábado jogam São Caetano e Santos, no ABC; no domingo, Paulista e Palmeiras, em local a ser definido nesta segunda-feira no Tribunal da FPF.