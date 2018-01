Paulista treina em ritmo leve à espera do jogo de sábado O técnico Vágner Mancini resolveu poupar alguns jogadores dos treinamentos do Paulista, que se prepara para enfrentar o Guaratinguetá, sábado à tarde, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. Os dois times brigam por uma vaga na disputa do título do Interior. No primeiro jogo, o Guará venceu por 1 a 0, e o mesmo resultado pode dar a vaga ao time jundiaiense. O elenco realizou treinamentos em dois períodos nesta quarta-feira, no campo de uma empresa em Jundiaí. Alguns jogadores, entretanto, ficaram no estádio com treinos leves, casos do volante Fábio Gomes, do lateral Marco Aurélio, do meia Fernando Diniz e dos atacantes Victor Santana, Dauri e Gilsinho. A idéia de Mancini é poupar alguns atletas para o jogo decisivo contra o Guaratinguetá, domingo, em Jundiaí, pela disputa do Título do Interior. ?Não há nenhum problema com os jogadores poupados. Apenas achamos melhor dar um tempo maior de recuperação?, justificou o treinador.