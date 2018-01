Paulista: três líderes na Série A-3 Reviravolta no Campeonato Paulista da Série A-3. A competição que vinha apresentando um domínio total do Atlético Sorocaba, ficou completamente embolada após a rodada desta quarta-feira. O Galo de Sorocaba ainda é líder, mas agora tem a companhia do rival São Bento, e do Noroeste, todos com 25 pontos. Para chegar à liderança, o São Bento teve que vencer o Atlético no clássico de Sorocaba por 1 a 0. Já o Noroeste foi até Jaú e fez 4 a 2 em cima do XV de Jaú, acabando com a invencibilidade do Galo da Comarca em seu estádio. Mas a Série A-3 poderia ter um único líder. O XV de Piracicaba teve esta chance em suas mãos, mas perdeu por 1 a 0 para o Bandeirante, em Birigui. Agora, os dois times estão empatados na vice-liderança, logo atrás do "trio de ferro", com 24 pontos. No clássico do norte paulista, o Jaboticabal aplicou um duro golpe na rival Inter de Bebedouro. O Tigre fez 3 a 0, e já está em oitavo, enquanto a Inter continua amargando a lanterna. Sob o comando do técnico Pardal, o Flamengo continua invencível. Desta vez, o rubro-negro de Guarulhos venceu por 3 a 0 o Garça, subindo para o sétimo lugar. Esta foi a primeira derrota de Wilson Carrasco, deixando o Azulão muito próximo da zona de rebaixamento. O Taubaté continua o seu sobe-e-desce. Como a equipe perdeu na última rodada para o Noroeste, nos pênaltis, no último domingo, a tendência era vencer nesta rodada. E foi o que o Burro da Central fez, marcando 2 a 0 sobre o Independente, que está cada vez mais longe dos primeiros lugares. Tentando fugir da zona de rebaixamento, o Taquaritinga empatou em 1 a 1 com o Oeste, mas venceu por 3 a 2 nos pênaltis, aumentando ainda mais a crise no time de Itápolis. A vitória não bastou para o CAT , que ainda é o penúltimo. Já o União Mogi goleou o Marília, por 4 a 1. Classificação - 1) Sorocaba, São Bento e Noroeste 25 pontos; 4) XV de Piracicaba e Bandeirante 24; 6) União Mogi 23; 7) Flamengo 22; 8) Jaboticabal 21; 9) Oeste 20; 10 ) Independente 17; 11) XV de Jaú e Taubaté 16; 13) Garça e Marília 15; 15) Taquariting a 13; 16) Inter de Bebedouro 5.