Paulista: três times sobem para a A-3 A expectativa era para que apenas um clube antecipasse seu acesso para a Série A-3, mas a penúltima rodada da terceira fase do Campeonato Paulista da Série B definiu neste final de semana três dos novos times que vão subir de divisão: Santacruzense, São Carlos e São Bernardo. A última vaga será definida na última rodada, entre Osvaldo Cruz e Grêmio Catanduvense. Pelo Grupo 10, o São Carlos fez sua parte, sexta-feira, ao vencer o Velo Clube, por 3 a 1, em Rio Claro, chegando aos 10 pontos. Ele dependeria, então, do confronto entre São Bernardo e Penapolense, que seria realizado sábado, mas foi interrompido aos 39 minutos do primeiro tempo devido às fortes chuvas. O placar estava 0 a 0. Contrariado, o time de Penápolis se viu obrigado a jogar no domingo cedo e perdeu por 5 a 0. O time do ABC também chegou aos 10 pontos e definiu os dois classificados, uma vez que o Penapolense tem apenas cinco pontos e não pode mais alcançar os líderes. No Grupo 11, o Santacruzense só precisava do empate para não depender do outro resultado, mas acabou perdendo em casa para o Osvaldo Cruz por 2 a 1. Mesmo assim, líder e com 10 pontos, se classificou porque o lanterna Palmeirinha venceu o Grêmio Catanduvense, por 3 a 2. A outra vaga será decidida apenas na última rodada. A briga está entre Osvaldo Cuz, que é o vice-líder, com nove pontos, e o Catanduvense, que soma seis pontos, em terceiro. O time de Catanduva jogará em casa e precisa vencer vencer a Santacruzense e torcer por uma derrota do Osvaldo Cruz, em casa, para o Palmeirinha. Apenas um empate basta para alcançar o Osvaldo Cruz garantir o acesso. Confira os resultados da 5ª rodada da terceira fase: Velo Clube 1 x 3 São Carlos São Bernardo 5 x 0 Penapolense Santacruzense 1 x 2 Osvaldo Cruz Palmeirinha 3 x 2 Grêmio Catanduvense. Classificação da terceira fase: Grupo 10 1.º São Bernardo, 10 (saldo de gols 8) 2.º São Carlos, 10 (saldo de gols 2) 3.º Penapolense, 5 4.º Velo Clube, 3. Grupo 11 1º. Santacruzense, 10 2.º Osvaldo Cruz, 9 3.º Grêmio Catanduvense, 6 4.º - Palmeirinha, 4.