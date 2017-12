Paulista: União é atração na rodada Como a grande sensação do Campeonato Paulista da Série A-1, o União São João de Araras defende a liderança do Paulistão no clássico regional contra a Internacional, nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio do Limeirão, em Limeira, pela 13 ª rodada de classificação. Outros clubes, como Santo André e Ituano também brigam pela ponta. União Barbarense x Mogi Mirim - A empolgação tomou conta dos jogadores do União Barbarense para a partida diante do Mogi Mirim, nesta quarta-feira, às 20h30, em Santa Bárbara do Oeste, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-1. O União Barbarense está em sétimo lugar, com 17 pontos. O Mogi Mirim vem logo em seguida com 16 pontos, ocupando a oitava colocação. O técnico Barbosa pede cautela, evitando o otimismo exagerado após a vitória sobre o poderoso Santo André, no ABC. O treinador confirmou a manutenção do goleiro Cristiano como titular e o retorno do atacante Fabrício Carvalho, que não jogou contra o Santo André por causa de uma pancada que sofreu na coxa direita. Ele frisou que pretende manter a equipe que venceu no ABC para o jogo de amanhã, com o retorno de Fabrício Carvalho, e revelou que sua única dúvida está entre os volantes Fabrício e Marcos Alexandre. O Mogi Mirim, do técnico Carlos Rossi, está animado para a partida do meio da semana. A equipe ainda não perdeu sob o comando do treinador. Para a partida desta quarta-feira, o time terá força total. América x Rio Branco - Ainda sob o impacto do desastre em Araras, quando perdeu para o União por 8 a 3, o América volta a campo, nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio "Benedito Teixeira", em Rio Preto, diante do Rio Branco, pelo Campeonato Paulista da Série A-1. O América tem 17 pontos, e está na sexta posição, enquanto o Rio Branco ocupa a quinta colocação com 18 pontos. No América, o técnico interino Ricardo Moraes escalará Ewerton no lugar de Perivaldo, expulso em Araras. Nas outras posições, o time será o mesmo. "Quero dar moral para o grupo", justificou o técnico que pode até ser efetivado. O Rio Branco, do técnico Zé Teodoro, vai até São José do Rio Preto com força máxima. A equipe será a mesma que venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, por 3 a 0, na última rodada, no Décio Vitta, em Americana. Juventus x Santo André - O Santo André tenta recuperar a liderança da Série A-1 do Paulista contra o Juventus, às 15 horas, em São Paulo. Os dois times não podem perder pontos para continuar na briga pelo inédito título paulista. O jogo terá a transmissão, ao vivo, da ESPN Brasil. Sem contar com o atacante Dinei, ex-Corinthians, dispensado nesta terça-feira, o técnico Luiz Carlos Ferreira, do Santo André, segundo colocado com 22 pontos, mantém a dupla Gílson Batata e Eduardo Marques, contratado na última semana junto ao Santos. Pelo Juventus, quarto na tabela, com 20 pontos, o destaque fica por conta do atacante Alex Alves, artilheiro isolado da A-1 com 10 gols. O jogo revive um clássico da Série A-2 de 2001, quando o Juventus conseguiria o acesso com uma derrota ou empate do time do ABC contra o Ituano, na última rodada. Após estar empatando em casa com o time de Itu, por 1 a 1, durante mais de 90 minutos, nos acréscimos o Santo André conseguiu a vitória e o acesso, com um gol de pênalti do meia Adãozinho, hoje no São Caetano. No final das contas, com a criação do Torneio Rio-São Paulo, até o Juventus chegou a primeira divisão. Matonense x Ituano - A vice-lanterna Matonense, com apenas sete pontos, tenta sua segunda vitória no Paulistão contra o animado Ituano, terceiro colocado com 22 pontos, que venceu o Juventus no último sábado por 4 a 2. Os dois se enfrentam, às 18h00, em Matão pela 13ª rodada de classificação. Basílio, ex-Palmeiras, que estreou marcando um gol na última partida, está confirmado pelo técnico Ruy Scarpino. O Ituano está em terceiro lugar na tabela, com 22 pontos e pode até se igualar ao União São João na liderança, desde que o time de Araras perca para a Internacional em Limeira e o Santo André não vença o Juventus na Rua Javari. O time de Matão está em penúltimo lugar e tenta fugir da zona de rebaixamento. Se o campeonato terminasse hoje, a Matonense disputaria a repescagem para tentar se manter na primeira divisão. O técnico Toninho Moura deve manter a mesma equipe que empatou com o Mogi Mirim por 1 a 1 no último domingo. Inter de Limeira x União São João - O União São João de Araras defende a liderança do Campeonato Paulsta da série A-1 diante da Internacional, em Limeira, nesta quarta-feira, às 20h30. O União tem 25 pontos, enquanto a Inter é antepenúltima colocada com apenas 10 pontos. O time de Araras assumiu a liderança na última rodada ao golear o América de Rio Preto por 8 a 3. A Inter está aliviada depois de conseguir sua primeira vitória sob o comando do técnico Vica. Botafogo x Portuguesa Santista - Em crise, o Botafogo tenta a reabilitação dentro do Campeonato Paulista da Série A-1 diante da lanterna Portuguesa Santista, nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O Botafogo estreou o técnico José Galli Neto e perdeu para o Rio Branco, por 3 a 0, em Americana. O time tem 15 pontos e está praticamente fora da luta pelo título. Pior mesmo é a situação da Santista, que só tem cinco pontos em 12 jogos. O técnico Serginho Chulapa, contratado há duas rodadas, ainda acredita que pode livrar o time do rebaixamento. Classificação - 1) União São João 25 pontos; 2) Santo André 23; 3) Ituano 22; 4) Juventus 20; 5) Rio Branco 18; 6) América e Barbarense 17; 8) Mogi Mirim 16; 9) Botafogo 15; 10) Internacional 10; 11) Matonense 7 e 12) Santista 5.