Paulista vai anunciar quatro reforços Vivendo um momento histórico pela conquista da Copa do Brasil, a diretoria do Paulista confirmou que nesta sexta-feira vai apresentar quatro reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Dois deles já estão definidos: o meia Gleissinho, ex-Francana, com passagem pelo Vasco da Gama, mas que estava no São Bento disputando o Campeonato Paulista da Série A-2. Outro reforço da mesma divisão é o meia Edu, do Bragantino, de 25 anos. Outros dois nomes são mantidos em sigilo porque ainda não assinaram contrato. O presidente Eduardo Palhares sabe que o elenco precisa se reforçar para se recuperar na Série B e também aguarda propostas pelos seus principais jogadores, como o meia Márcio Mossoró. "Recebemos mais de dez propostas, tanto de clubes brasileiros como do exterior. E deixamos a definição para o final da Copa do Brasil, quando esperamos ofertas oficiais. Mas nossa intenção é manter o Mossoró e todo o elenco", explicou o presidente que espera fechar novas parcerias após a importante conquista do clube. Palhares confirmou que os quatro clubes cariocas - Fluminense, Vasco, Flamengo e Botafogo - manifestaram interesse em Mossoró. O Palmeiras também o quer, bem como São Paulo e Santos. Mas seu destino deve ser o Sporting de Portugal. A pedida inicial do Paulista, porém, parece exagerada para um jogador de 21 anos e que ainda não vestiu a camisa de um grande clube brasileiro: 5 milhões de euros.