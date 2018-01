Paulista vai confiante para o Sul Ainda sob o efeito positivo da boa campanha no Campeonato Paulista, onde terminou na sexta posição com 31 pontos, o Paulista de Jundiaí vai confiante a Porto Alegre, para a partida desta quinta-feira à tarde (16 horas) contra o Internacional, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. Nesta terceira fase não vale mais o critério usado anteriormente. O time visitante que vencer por dois gols de diferença será obrigado a jogar a segunda partida em casa. Os jundiaienses esperam manter a mesma performance das duas primeiras fases, quando eliminaram Juventude e Botafogo, curiosamente, no segundo jogo e fora de casa. Agora o time terá a vantagem de definir a vaga na próxima fase diante de sua torcida. "Na teoria teremos uma vantagem, mas sabemos que vamos ter pela frente um time forte, que acaba de ser campeão estadual", alerta o técnico Vágner Mancini. Para este jogo, o técnico poderá contar com todos seus jogadores considerados titulares. Entretanto, três deles poderão fazer suas últimas partidas com a camisa do clube: o meia Márcio Mossoró já foi anunciado como reforço do Fluminense. O meia Ricardinho deve ir para o Juventude e o zagueiro Thiago Mathias já teria acertado com a Ponte Preta. "São jogadores importantes para gente. Caso eles saíam mesmo, vão nos fazer muita falta", disse o treinador. O time realizou um recreativo pela manhã e viajou à tarde. O Paulista estréia no Brasileiro da Série B, sábado à noite, contra o Santa Cruz, em Recife.