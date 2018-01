Paulista vai de mistão contra o Avaí Vencedor do primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Fluminense, o Paulista entra em campo neste sábado, às 16 horas, no Estádio Jaime Cintra, para enfrentar o Avaí, pela nona rodada da Série B, disposto a provar que é possível conter a euforia e ansiedade pela partida de volta, marcada para a próxima quarta-feira, no Rio de Janeiro. Com o time amargando a última colocação, com apenas oito pontos, o técnico Vágner Mancini vive o dilema de escalar ou não seus principais jogadores. "Posso poupar alguns titulares sim, mas tudo vai depender da condição física deles antes do jogo". A escalação do time dependerá do aval do médico, João Luís, e do preparador físico, André Zaros. Como na partida contra o Grêmio, ele levou o time completo para a concentração, mas muitos titulares reclamaram de cansaço e sequer treinaram na sexta-feira, casos de Fábio Gomes, Lucas e Julinho. O goleiro Rafael também deve ser poupado e dará lugar a Victor. Na vaga de Márcio Mossoró, suspenso, Fernandinho está confirmado. "Só não coloco todo o time reserva porque meu elenco é muito pequeno", completou Mancini. Em relação à possibilidade de perder seis pontos pela inscrição irregular do atacante André Leonel na partida contra o Grêmio, o clube está tranqüilo. Em nota oficial, a assessoria de imprensa esclareceu o caso e atribuiu a falha ao quarto árbitro, que colocou o nome de Jéferson no lugar do camisa 18 André Leonel. O erro pode ser constatado, pois na súmula consta que o atleta André Leonel levou um cartão amarelo e marcou um gol. Jéferson não foi relacionado para a partida. O Avaí, sexto colocado com 12 pontos, terá três mudanças em relação ao time que foi derrotado em casa pelo Vitória. Na lateral esquerda, Rafael dá lugar a Marcel, que estréia no time. Na direita, José Galli Neto optou pela volta de Carlinhos, que estava lesionado, na vaga de Jean e, no ataque, Ricardo Xavier aparece pela primeira vez como titular na vaga de Fábio Oliveira, com dores nas costas.