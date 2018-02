Paulista valoriza posse de bola no Sul Atendendo a um pedido do técnico Vágner Mancini, o Paulista deverá atuar no Campeonato Brasileiro da Série B da mesma maneira, jogando em Jundiaí ou na casa do adversário: valorizando ao máximo a posse de bola. Dessa forma vai defender a vice-liderança isolada, com 15 pontos, contra o Caxias, nesta sexta-feira, às 20h30, no Estádio Centenário, e torcer por um tropeço do líder Brasiliense diante do São Raimundo, sábado à tarde, em Manaus. Para a partida válida pela oitava rodada, o treinador não deverá promover muitas alterações no vice-campeão paulista em relação à formação que derrotou o Ceará por 2 a 1 em Jundiaí, no último domingo. A única modificação é a presença de Umberto, que volta de suspensão, no lugar de Cristian. Na defesa, Danilo está escalado, apesar de estar sendo negociado para o Santos.