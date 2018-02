Paulista vê no esquema a salvação O técnico Luiz Carlos Ferreira considerou muito positiva a postura em campo do Paulista no empate de 2 a 2 contra a Portuguesa, jogo que marcou sua estréia no comando do time, quarta-feira. Mesmo que o resultado não tenha sido o ideal, o treinador disse que o grupo está assimilando sua orientações e já começa a ganhar a cara do esquema 3-5-2. "Estamos em fase de adaptação com o novo esquema e acho que no próximo jogo contra o Marília já estaremos melhor", disse. Para esta partida, Ferreira não sabe se poderá contar com o zagueiro Alex Xavier, que caiu sobre o ombro esquerdo no jogo contra a Lusa e não se recuperou. A situação do time ainda é complicada. Só tem um ponto em dois jogos, dividindo a penúltima posição com o Juventus e a própria Portuguesa.