Paulista vence América-RN por 4 a 2 Depois de golear o Londrina por 7 a 1, o Paulista voltou a jogar bem diante de sua torcida e nesta sexta-feira venceu o América-RN por 4 a 2. Com o resultado, o time de Jundiaí chegou aos 29 pontos e assumiu a sexta posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Com 25, o time potiguar se manteve no 13º lugar. O Paulista abriu o placar aos 11 minutos com o lateral-direito Lucas, que tentou cruzar e acabou encobrindo o goleiro Marcones. O empate veio aos 24 minutos. Everton arriscou da entrada da área, a bola resvalou nas costas de Helinho, enganando completamente o goleiro Buzzeto. Na etapa final o Paulista voltou com mais vontade e, em 17 minutos, construiu a vitória. Aos 11, Canindé cobrou falta sem força, mas o goleiro falhou feio ao soltar a bola e Davi apenas empurrou. Dois minutos depois Izaías foi derrubado por Lano dentro da área. O próprio Izaías cobrou e ampliou a vantagem. O time do técnico Zetti continuou com vontade e fez o quarto aos 17 com Luís Gustavo, que aproveitou cruzamento rasteiro da direita. No final o América ainda diminuiu com Éverton cobrando pênalti aos 43 minutos. A bola ainda bateu nas costas do goleiro Buzzetto antes de entrar. O Santa Cruz aproveitou bem o fator campo e venceu o CRB, por 3 a 1, nesta sexta-feira à noite, no Estádio do Arruda, no Recife. A vitória deixou o Tricolor pernambucano com 28 pontos, em sétimo lugar, dois a mais do que os alagoanos, em 10º lugar. Ailton abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. Três minutos depois, o zagueiro Valença ampliou. No segundo tempo, Ailton ampliou aos 13, com Samuel, de pênalti, anotando o gol de honra do time alagoano. Quatro jogos estão marcados para sábado: às 16 horas - Vila Nova-GO x Brasiliense e Sport x Anapolina; 21h40 - Marília x Palmeiras e Gama x Botafogo.