Paulista vence Atlético Sorocaba: 2 a 1 O Paulista fez sua lição de casa na tarde deste domingo. Jogando no estádio Jaime Cintra, o time de Jundiaí venceu o Atlético Sorocaba por 2 a 1, pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A-1. Com o resultado, o Paulista somou seu sexto ponto e agora ocupa as posições intermediárias na tabela. O Atlético Sorocaba ficou com apenas um ponto e continua na zona de rebaixamento. Esta derrota pode custar o emprego do técnico Giba, que em quatro jogos não conseguiu vencer nenhum. O Paulista começou o jogo dominando o adversário. Nos minutos iniciais, o time de Jundiaí perdeu algumas oportunidades. O atacante Marcos Dias arriscou alguns chutes que levaram perigo aos visitantes. Ao time visitante restava apostar suas fichas nos contra-ataques. No entanto, sem qualidade nas finalizações, o time de Sorocaba não levou tanto perigo. O primeiro gol foi do Paulista aos 32 minutos do primeiro tempo. O meia Márcio Mossoró fez boa jogada pelo lado esquerdo e chutou para Ricardinho completar para o gol: 1 a 0. Com a derrota parcial, restava ao Atlético atacar no segundo tempo. Com isso o gol não demorou para acontecer. Aos sete minutos, o meia Adãozinho cobrou escanteio com efeito, o zagueiro Paulão tentou subir para cabecear mas foi empurrado por Anderson, o árbitro marcou pênalti. Luciano Henrique bateu e empatou o jogo. O gol dos visitantes assustou o Paulista, que passou a se defender um pouco mais. No entanto, com o passar do tempo, os donos da casa voltaram a dominar. Aos 30 minutos, o atacante Léo cruzou na área, a defesa falhou e Davi completou para fazer 2 a 1. O Paulista volta a campo na próxima sexta-feira, em casa, contra o União São João, enquanto o Atlético Sorocaba recebe o Santos no sábado de carnaval. z