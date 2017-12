Paulista vence Batatais e volta à decisão da Copa São Paulo após 20 anos

Demorou, mas, no ano em que comemora 20 anos do título de 1997, o Paulista está novamente na decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A vaga veio na manhã deste domingo, quando o time venceu o Batatais, por 5 a 1, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP), sua casa. Maurílio, Molter (duas vezes), Brayan e Mateus Silvestre marcaram os gols do Paulista, enquanto Douglas Pote anotou para o Batatais.

Na outra vez em que o Paulista chegou à decisão venceu o Corinthians, no Canindé. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, o time de Jundiaí levou a melhor nos pênaltis e ficou com o título: 4 a 3.

E o adversário na decisão de 2017 poderá ser novamente o Corinthians, que à noite receberá o Juventus na outra semifinal. O duelo será às 19h45 (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri.

O Paulista dominou os primeiros minutos de jogo, tanto que logo aos 14 minutos abriu o placar. Após cobrança de escanteio de Brayan, Maurílio, de cabeça, fez o primeiro gol no Jayme Cintra. Só que após o gol o Paulista recuou demais e viu o Batatais crescer em campo.

Com maior posse de bola e buscando o empate, o Batatais teve facilidade e principalmente espaço em campo. Aos 25 minutos, Wislem chutou com a perna esquerda e mandou a bola na rede pelo lado de fora.

No segundo tempo o jogo foi todo do Paulista. O time de Jundiaí melhorou em campo e a um minuto fez o segundo gol. Após falha do sistema defensivo do Batatais, Molter ficou a bola na pequena área e só completou.

Embalado pelo torcedor, o Paulista fez mais dois gols em dois minutos. Primeiro aos 17 minutos, em chute cruzado de Brayan. E depois aos 18, quando Alemão cruzou e novamente Molter fez a alegria do torcedor.

O Batatais ainda descontou aos 21 minutos, com Douglas Pote em cobrança de pênalti. Mas o Paulista estava animado e ainda fez o quinto gol aos 34 minutos com Mateus Silvestre. Depois disso foi só esperar o apito final e comemorar.