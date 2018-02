Paulista vence com ajuda da sorte O Paulista respira um pouco mais aliviado na disputa do Rebolo do Campeonato Paulista da Série A1. O time venceu o Ituano por 2 a 1, em Jundiaí, neste sábado à tarde, pela quarta rodada, e marcou quatro pontos, mantendo-se na nona colocação na tabela de classificação. O Ituano, com cinco pontos ganhos, é o sexto colocado. Com um primeiro tempo sofrível, com as duas equipes errando muito nas finalizações, os gols só saíram na segunda etapa. Aos dois minutos, o atacante Camanducaia fez boa jogada pela direita, tocou a bola para o volante Léo, que chutou forte e abriu o placar. O Ituano tardou, mas reagiu. Élson lançou a bola em profundidade para Evandro, que chutou forte e empatou o jogo, aos 25 minutos. Quando a torcida ameaçava as vaias, o Paulista reagiu. Camanducaia, em tarde inspirada, driblou dois e cruzou a bola na área , Vagner Mancini subiu e acertou uma bela cabeçada. Agora o Paulista enfrentará a Internacional, em Limeira, nesta quarta-feira, às 20h30. No mesmo dia, mas às 15 horas, o Ituano vai a São Paulo enfrentar o Juventus, em jogo válido pela penúltima rodada da competição. Ficha Técnica Paulista: Buzeto; Luís Paulo, Julinho, Tiago e Alex Xavier; Leo, Fábio Gomes, Guim (Canindé) e Vagner Mancini; Maurício (Camanducaia) e Davi (Alemão). Técnico: Luiz Carlos Ferreira. Ituano André Luis; Bruno, Erivelton, Anderson e Lúcio; Marcelo Paulista, Carlinhos, Elson e Juliano; Caio (Flavinho) e Evandro (Tita). Técnico: Ruy Scarpino Gols: Léo aos dois minutos, Evandro aos 25 minutos e Vagner Mancini aos 46 do segundo tempo. Árbitro: - Sálvio Spinola Fagundes Filho Cartão amarelo: Julinho, Vagner Mancini, Camanducaia, André Luiz, Bruno, Erivelton, Anderson, Marcelo Paulista, Carlinhos, Elson e Evandro Cartão vermelho: Léo Local: Estádio Jaime Cintra