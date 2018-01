Paulista vence com três gols de Galego O Paulista conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Paulista na tarde deste domingo, ao vencer por 3 a 1 o Ituano, que amargou sua primeira derrota. Com o resultado, o time de Jundiaí entra na briga pela classificação no Grupo 2 do Paulistão. O grande herói do jogo foi o lateral-esquerdo Galego, que marcou os três gols. Os pouquíssimos torcedores presentes no estádio Jaime Cintra tiveram motivos para vibrar logo aos 3 minutos. Após confusão na área, a bola sobrou para Galego, que não vacilou e abriu o placar. Após o gol, as duas equipes passaram a jogar de maneira burocrática, com poucas chances de gol. Nos poucos momentos ofensivos do Ituano, destaque para o lateral Ricardo Lopes, que ao lado do atacante Jabá, criou perigo para a equipe da casa. O jogo ganhou dinamismo no segundo tempo e o Ituano passou a explorar as jogadas pela lateral-esquerda, com a entrada de Márcio. Mas foi através de Ricardo Lopes que o Ituano conseguiu o empate. O ex-jogador da Portuguesa cruzou para Tico Mineiro, livre tocar para as redes aos 22 minutos. Foi então que o lateral Galego entrou novamente em ação e oito minutos depois, marcou o seu segundo gol na partida, o segundo do Paulista, aproveitando erro de passe do zagueiro Sérgio. Mas Galego ainda não tinha acabado. Aos 43 minutos, ele cobrou falta e definiu a primeira vitória da equipe jundiaiense no Campeonato Paulista. As duas equipes voltam a jogar na próxima quarta. O Paulista vai até Campinas encarar o Guarani, enquanto o Ituano joga em casa contra o Palmeiras. Os jogos começam às 20h30.