Paulista vence de virada na Série B-3 O Paulista de Caieiras venceu o Jacareí por 3 a 2 no único do Campeonato Paulista da Série B-3 realizado na tarde deste sábado no estádio Carlos Ferracini, em Caieiras. Com o resultado, o Paulista manteve a vice-liderança do Grupo 1, com 26 pontos, três a menos que o Joseense. O Jacareí começou o jogo atacando e logo fez 2 a 0, gols de Juninho e Edmílson. Mas no final do primeiro tempo, Ferreira ainda diminuiu para o Paulista. No segundo tempo porém, o Paulista foi para o ataque e virou a partida, com gols de Roberto e Clécio. A rodada do Campeonato Paulista da Série B-3 continua neste domingo, quando serão realizados mais 18 jogos.