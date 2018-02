Paulista vence e assume 4.ª posição no Campeonato Paulista O Paulista precisou de dez minutos para vencer o Guaratinguetá, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, por 2 a 0, neste sábado. O jogo foi válido pela 17ª rodada do Campeonato Paulista. Marcos Denner e Rodrigo Fabri marcaram os gols na segunda etapa. Com os três pontos, o time da casa tomou o lugar do São Caetano, provisoriamente, assumindo a quarta colocação, com 31 pontos. Os visitantes estão em 10.º, com 24 pontos e ainda podem perder algumas posições no domingo. A primeira etapa foi movimentada e cheia de cartões. Seis jogadores, três de cada lado, foram advertidos. Michel perdeu uma chance cara-a-cara para o Guaratinguetá. Já Diogo bateu bem a falta, mas Edson Bastos, do Guará fez boa defesa. O jogo foi decidido nos dez minutos iniciais da segunda etapa. Depois de Marcos Denner perder um pênalti, logo no primeiro minuto, ao chutar a bola na trave, o atacante se redimiu e no lance seguinte abriu o placar de cabeça. O time da casa foi pra cima e aos 10 minutos, o veterano Rodrigo Fabri sofreu outro pênalti. Na cobrança, ele próprio bateu no lado esquerdo, Edson Bastos foi para o direito e o Paulista fez 2 a 0. Com o placar favorável, o Paulista recuou e o Guaratinguetá bem que tentou, mas as finalizações não ajudaram a mudar o placar. PAULISTA 2 x 0 GUARATINGUETÁ Paulista - Victor; Rodolfo, Dema, Marcus Vinícius e Fábio Vidal; Réver, Marcelo Oliveira, Fernando Diniz (Fábio Gomes) e Diogo (Rodrigo Fabri); Gilsinho (Victor Santana) e Marcos Denner. Técnico: Vágner Mancini. Guaratinguetá - Edson Bastos; Nelsinho, Rafael Pedro, Jeci e Júnior; Tobi, Alê (Célio), Magal e Michel (Caetano); Dinei e Vandinho (Alexandre). Técnico: Márcio Araújo. Gols - Marcos Denner, aos 5 e Rodrigo Fabri, de pênalti, aos 10 minutos do 2.º tempo. Árbitro - Phillipe Lombard Cartões amarelos - Réver, Gilsinho, Fernando Diniz, Marcelo Oliveira, Magal, Nelsinho, Jeci, Rafael Pedro. Público - 1.944 pagantes. Renda - R$ 19.312. Local - Estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí-SP.