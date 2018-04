Paulista vence e continua na briga O Paulista confirmou a fama de carrasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de rebaixar o Londrina, o time recebeu no América-MG no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí e, apesar de jogar se defendendo o tempo inteiro, se valeu dos contra-a taques e venceu por 2 a 0. O resultado desta sexta-feira à noite, deixou os mineiros em uma posição muito delicada na tabela em relação ao rebaixamento. A vitória foi o suficiente para as pretensões do Paulista na rodada. Com os três pontos, assumiu a sétima colocação, com 32 pontos. O América permaneceu na 20ª colocação, com 22 pontos. Precisando desesperadamente de uma vitória para não ver de perto o rebaixamento, o América começou o jogo como se estivesse em casa. Com toques rápidos no meio de campo, principalmente com Toinzé, os mineiros envolviam o time da casa. A ofensividade não era comprovada com gols pela falta de pontaria dos atacante Douglas e Jéferson, que destoavam do restante do elenco. O América manteve o bom ritmo por toda a primeira etapa e aos 38 minutos quase marcou com Reinaldo, que cabeceou para fora um bom cruzamento. Porém, quando a torcida já vaiava os jogadores do Paulista, no último minuto do primeiro tempo, o lateral Lucas fez boa jogada e cruzou na medida para Davi, que marcou de cabeça. No início do primeiro tempo o Paulista deu mostras que melhoraria em relação ao primeiro tempo. No entanto, aos poucos o América foi tomando conta da partida novamente e começou a dar um show de gols perdidos. Neste panorama, foi o goleiro Rafael que com eçou a se destacar. Cansado de se defender, o Paulista arriscou um rápido contra-ataque, aos 42 minutos, e contou mais uma vez com a sorte. Cristian lançou Márcio Mossoró, que entrou na área e bateu forte. Taticamente perfeito, o Paulista acabou saindo com a vitória, apesar da pressão sofrida. Pela 22ª rodada da competição, o América-MG volta a campo já na próxima terça-feira, em Belo Horizonte, contra o CRB. O Paulista joga na próxima sexta-feira, em Salvador, contra o Bahia.