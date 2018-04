Paulista vence e deixa a zona de rebaixamento da Série B

Após nove rodadas integrando a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B, o Paulista deixou as quatro últimas colocações ao vencer o Vitória por 3 a 0, na tarde deste sábado, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, pela 35.ª rodada. Veja também: Classificação Calendário / Resultados A última vez que o time paulista ficou fora da zona de rebaixamento foi na 25.ª rodada, quando goleou o Barueri por 7 a 0. Com o resultado desta tarde, o Paulista chegou aos 42 pontos, pulando para a 16.ª colocação, empurrando o Santo André para o 17.º lugar. O Vitória ainda segue no G-4, grupo de acesso, sendo o quarto colocado, com 55 pontos, cinco a mais que o Marília, quinto colocado. Melhor na partida, o Paulista abriu o placar através de Marcelo Toscano, cobrando, com perfeição, pênalti sofrido por Gilsinho, aos 22 minutos do primeiro tempo. Quatro minutos depois, Rodrigo Sá desviou de cabeça cruzamento da direita, e ampliou a vantagem. Jairo fechou o placar, aos 38 minutos do segundo tempo. Na terça-feira, às 19h30, o Paulista encara o Criciúma, fora de casa, enquanto o Vitória recebe o CRB, às 21h45.