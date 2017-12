Paulista vence e fica perto da vaga O Paulista venceu o União São João por 2 a 0, neste sábado, no estádio Hermínio Ometto, em Araras. Com a vitória, a equipe de Jundiaí manteve a vice-liderança do grupo 1 do Campeonato, com 16 pontos, atrás apenas do Santos, que tem 17, ficando bem perto da classificação para a segunda fase. Esta foi a sexta derrota em seis jogos do União São João, que está em penúltimo lugar, na frente apenas do Oeste, que tem sete pontos negativos após ter sofrido punição do STJD. O gramado molhado prejudicou as duas equipes no jogo deste sábado. Mais preocupadas com a marcação, pouco conseguiam fazer em campo, exceto em chutes de longa distância. No melhor chance do União São João, aos 28 minutos, Wilson Matias resolveu arriscar, o goleiro Rafael soltou a bola nos pés de Osmar, que só não marcou porque Danilo foi mais esperto e chutou para fora. Em um chute semelhante ao de Wilson Matias, Canindé arriscou da entrada da área aos 42 minutos e só não marcou para o Paulista graças a boa defesa de Marcelo Galvão, no canto esquerdo. Dois minutos mais tarde, aos 44, Canindé arriscou de novo e deu certo. Paulista 1 a 0. O União São João voltou melhor para o segundo tempo. Mas, com os erros de Vágner e Eduardo nos cruzamentos e de Marcelinho nos passes, o goleiro Rafael não foi ameaçado. Assim, o Paulista teve chance para marcar o segundo gol. Izaías aproveitou o contra-ataque e fez 2 a 0, aos 48 minutos.