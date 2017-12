Paulista vence e lidera na Série B O Paulista assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, ao lado do Brasiliense-DF - ambos com 11 pontos. Jogando em casa, o time de Jundiaí venceu o São Raimundo por 1 a 0, neste sábado, no estádio Jaime Cintra. A partida marcou a estréia do ex-jogador Wágner Mancini como técnico de futebol, comandando o Paulista - ele substituiu Zetti, que foi para o Guarani. Do lado do São Raimundo, apesar da derrota, a equipe permanece bem no campeonato, com 7 pontos. Mesmo jogando em casa, o Paulista não conseguiu impor seu ritmo de jogo no primeiro tempo, criando poucas chances de gol. Em uma delas, aos 23 minutos, Davi acertou uma cabeçada na trave do goleiro Flávio Mendes. O São Raimundo também desperdiçou algumas oportunidades, com Nando e Sabino. Mas, no segundo tempo, o Paulista voltou arrasador e logo fez seu gol. Aos 3 minutos, o zagueiro Asprilla partiu do meio-campo com a bola dominada, tabelou com Márcio Mossoró, driblou o goleiro e marcou um golaço. O Paulista terá agora pouco tempo para descansar. Já nesta terça-feira o time volta a atuar pela Série B, contra o Santa Cruz, no Recife. E o São Raimundo só joga no dia 30, em casa, diante da Anapolina-GO.