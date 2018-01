Paulista vence, e Náutico lidera Série B O Paulista conseguiu uma importante vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, ao derrubar o São Raimundo, no Estádio Vivaldão, em Manaus, por 1 a 0, neste sábado à noite. O time de Jundiaí subiu para a sétima posição, com 16 pontos. O São Raimundo continua com 12. Mas quem lidera é o Náutico, com 19 pontos, após segurar o empate, por 1 a 1, com o Avaí, em Santa Catarina. O time paulista foi bastante determinado na marcação, complicando as ações ofensivas do São Raimundo, que estava invicto em casa. Na base dos contra-ataques, o Paulista criou mais chances que seu adversário. O gol da vitória foi marcado pelo lateral Julinho aos cinco minutos da etapa final. A situação ficou complicada após a expulsão de Luís Paulo aos 30 minutos. Até o final só deu o time da casa que só não empatou graças à grande presença do goleiro Buzetto. Em Florianópolis, num jogo equilibrado, Avaí e Náutico empataram, por 1 a 1, num resultado justo que deixou o time pernambucano na liderança isolada da Série B, com 19 pontos. O Avaí soma 17 pontos, mas permanece em quarto lugar. Os dois gols saíram na parte final do jogo. O gol do Avaí aconteceu num lance acidental, aos 27 minutos do segundo tempo. Após a cobrança de falta de Marcelinho a bola desviou na barreira, mas na ânsia de aliviar o zagueiro Erlon tocou de cabeça contra seu próprio gol. O empate do Náutico foi anotado por Júnior Ferrin, de cabeça, após cruzamento de Kuki. Outros jogos - Além da vitória do Botafogo sobre o Remo, por 3 a 1, em Caio Martins, outros três jogos foram realizados à tarde pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Londrina (15) venceu em casa, por 2 a 1, o Caxias (10). E contou com muita sorte, porque o gol da vitória saiu aos 47 minutos do segundo tempo com uma cabeçada de Anderson Lobão. Luciano Rosa tinha aberto o placar aos 4 para os gaúchos e Fumaça empatado aos 13, ambos do segundo tempo. O CRB (12) fez 2 a 0 sobre a Anapolina (13), em Maceió, se recuperando de duas derrotas seguidas. Os gols foram marcados por Claudinho, no primeiro minuto de jogo e Pinho, aos 38 minutos da etapa final. Em Natal, num jogo tumultuado, América-RN (13) e Brasiliense (16) empataram por 3 a 3. A diretoria do time de Brasília reclama de uma falta no gol de empate, marcado por Ewerton. Na verdade, o Brasiliense teve tudo para vencer o jogo, chegando a ter vantagem por 3 a 1 no placar. Mas permitiu o empate no final. Sinval (2) e Tiano, de pênalti, marcaram para o time da capital federal, enquanto Helinho (2) e Ewerton para o time da casa. A rodada será completada neste domingo com o jogo isolado entre Ceará e Joinville, em Fortaleza, a partir das 16 horas. Ficha Técnica de São Raimundo x Paulista: São Raimundo: Flávio Mendes; Guara (Zé Rebite), Pêta, Rogério e Tita; Isaac, Doriva, Ricardo e Valdemir (Reginaldo); Robson Garanha (Nando) e Delmo. Técnico: Aderbal Lana. Paulista: Buzzetto; Luís Paulo, Danilo, Asprilla e Julinho; Ivan Rocha, Amaral (Alexandre Dorta), Alemão e Canindé; Davi (Maurício) e Luís Gustavo (Lucas). Técnico: Zetti. Gol: Julinho aos 5 minutos do segundo tempo. Árbitro: Pedro Gilmar Dantas Cunha (PA). Público: 2.935 pagantes. Renda: R$ 23.033,00. Cartão amarelo: Tita, Luís Gustavo e Buzzetto. Cartão vermelho: Reginaldo e Luís Paulo. Local: Estádio Vivaldão (Manaus/AM).