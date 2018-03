Paulista vence em Joinville por 1 a 0 O Paulista conseguiu um importante resultado neste sábado à tarde ao vencer o Joinville, em Santa Catarina, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O time de Jundiaí vinha de quatro empates consecutivos e o resultado garante o treinador Zetti no comando do time. Com a vitória, o Paulista chega aos nove pontos ganhos e continua na briga pela classificação. O Joinville, que está sem treinador, tem apenas três pontos e corre risco de rebaixamento. Na partida contra o Paulista, o JEC foi dirigido interinamente por seu ex-atacante Zé Carlos Paulista, que jogou no Palmeiras nos anos 80. Depois de um bom primeiro tempo, o Paulista chegou a vitória aos 22 minutos do segundo tempo, com Izaías sendo lançado e batendo cruzado contra a meta de Marcelo Flores. Três minutos depois, o Joinville perdeu o volante Perivaldo, expulso de tanto cometer faltas, dificultando qualquer reação do time catarinense. Na próxima sexta-feira, o Paulista receberá o Náutico, em Jundiaí, enquanto que o Joinville, já na terça-feira enfrentará o América Mineiro, em Belo Horizonte. Ceará - O Ceará conseguiu sua primeira vitória na Série B ao superar o América-RN, por 4 a 3, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, chegando aos cinco pontos. O time da casa sempre esteve na frente no placar e poderia ter assegurado uma vitória mais tranqüila. Macedo, Claudinho e Marco Antonio (2) marcaram para o Ceará, enquanto Helinho, Edinho e Cristiano anotaram para o América, que permanece com oito pontos. Em Belém, num jogo truncado, Remo e Vila Nova-GO ficaram no empate sem gols. O Remo, agora, tem oito pontos, um a mais que o Vila. Ficha Técnica Joinville: Marcelo Flores; Zé Carlos, Da Silva, Roberto e Beto; Perivaldo, Jean Carlo (Agamenon), Leandro Matera (Maia) e Fabrício Carvalho; Luciano Roger e Didi (Marlon). Técnico: Zé Carlos Paulista. Paulista: Buzzetto; Luiz Paulo, Asprilla, Danilo e Julinho; Ivã Rocha, Amaral (Humberto), Alemão e Marco Túlio (Davi); Izaías e Luís Gustavo (Márcio). Técnico: Zetti. Gol: Izaias, aos 22 minutos do segundo tempo. Árbitro: Vinícius da Costa (RS) Cartão vermelho: Perivaldo Cartão amarelo: Didi, Zé Carlos, Fabrício Carvalho, Agamenon, Da Silva, Asprila, Ivã Rocha, Amaral e Julinho. Local - Estádio Ernesto Schlemm Sobrinho, em Joinville.