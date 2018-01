Paulista vence Juventus na Javari O Paulista continua sonhando com uma vaga na segunda fase do Campeonato Paulista. O time de Jundiaí foi até São Paulo, na Rua Javari, superou o calor e o Juventus, por 2 a 1, e se manteve vivo na briga pela classificação no Grupo 2. O Paulista está na quinta colocação, mas agora com seis pontos. O Juventus ainda é o lanterna, com zero. O Paulista saiu na frente logo aos cinco minutos de jogo. Julinho fez uma bela jogada pela esquerda e o zagueiro Anderson, de cabeça, abriu o placar. O Juventus sentiu muito o impacto de tomar um gol logo no início e não conseguiu mostrar forças para tentar a reação. O forte calor na Rua Javari também deixava o jogo mais lento e os jogadores procuravam tocar mais a bola para evitar um maior desgaste. Aos 46 minutos, o capitão Vágner Mancini, de pênalti, marcou o segundo do Paulista. O Juventus voltou para o segundo tempo mais ofensivo. O técnico Tognasini fez três alterações e o time começou a levar um pouco de perigo ao gol de Buzetto. Mesmo ficando mais com a bola nos pés, o time chutava pouco ao gol, mas contou com a ajuda do Paulista para diminuir o placar. Aos 24 minutos, Hugo fez boa jogada e cruzou, o zagueiro Anderson foi cortar mas chutou contra, fazendo único gol do Juventus. Ficha Técnica: Juventus: Willians; Hugo, Itabuna, Luizão e Fábio Henrique; Dirceu, Anderson, Edson (Edson Di) e Wellington Paulista (Edilson); Alwin (Nei Fabiano) e Cristian. Técnico: Paulo Sérgio Tognasini. Paulista: Buzetto; Luís Paulo, Anderson, Tiago e Julinho (Maykon); Alemão, Mancini, Fábio Gomes e Guim (Cairo); Camanducaia e Edu Esídio (João Paulo). Técnico: Edson Valandro. Gols: Anderson aos 5 Vágner Mancini aos 46 minutos do primeiro tempo; Anderson aos 24 minutos do segundo tempo. Juiz: Luis Flávio de Oliveira. Cartão amarelo: Cristian, Guim e Maykon. Local: Estádio da Rua Javari.