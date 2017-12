Paulista vence Lusa e sai do perigo O Paulista deu um passo importante para fugir do rebaixamento dentro do Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer a Portuguesa de Desportos, por 3 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, pela 19.ª rodada. A vitória deixou o time jundiaiense com 25 pontos, em 15.º lugar, saindo da zona de perigo. A Portuguesa continua com 30 pontos, em quinto lugar, e ainda sem garantir sua vaga na segunda fase. Esta foi a segunda derrota seguida do time do Canindé, que na rodada passada, caiu diante do Grêmio, em São Paulo, por 2 a 1. Para se classificar, a Portuguesa terá que somar pelo menos mais dois pontos nos últimos dois jogos, contra o Sport, em casa, e Vitória, em Salvador. "Queimamos nossa gordura, mas vamos nos classificar", garantiu o técnico Giba. O primeiro tempo foi bastante equilibrado. A Portuguesa se fechou bem na defesa, não dando espaços para as penetrações do time da casa. Restou ao Paulista arriscar os chutes de longa distância, que transformaram o goleiro Gléguer no melhor em campo, defendendo chutes de Mossoró, Edu e Gleidson. Sem o meia Cléber, artilheiro do time com nove gols e que cumpria suspensão automática, a Portuguesa pouco foi ao ataque, limitando-se a eventuais contra-ataques com Johnson. Os gols saíram no segundo tempo. Cristian soltou uma bomba, de falta, aos dois minutos, abrindo o placar. Juliano fez jogada individual e da entrada da área chutou de esquerda com efeito ampliando, aos 20 minutos. A Portuguesa ainda tentou reagir, mas acabou sofrendo o terceiro gol com o zagueiro Alex Alves, aproveitando de cabeça, a cobrança de escanteio. Na penúltima rodada, o Paulista vai enfrentar o Vila Nova, em Goiânia, encerrando sua participação, em casa, diante do Bahia.