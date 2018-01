Paulista vence, mas fica sem a vaga O Paulista fez a sua parte na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, neste sábado à tarde, no Estádio Hermínio Ometto. Venceu o União São João, por 3 a 1, em Araras, chegou aos 35 pontos, mas mesmo assim ficou fora da segunda fase. Tudo por causa do critério de desempate, onde soma uma vitória a menos do que o Náutico - 11 contra 10. Os dois times terminaram empatados em pontos. O União, com apenas 16 pontos, já estava rebaixado para a Série C em 2004. No final do jogo, o técnico Zetti comemorou o feito do time. ?Chegamos até a última rodada brigando por uma vaga, que só escapou por detalhes." Do outro lado, o presidente do União, José Mário Pavan, alfinetava o culpado pelo rebaixamento do seu clube. ?A Lei Pelé é uma lei elitista, que beneficiou apenas os craques e deixou os clubes na mão." Motivado por prêmios extras de outros clubes, como Marília e Náutico, o time do União começou o jogo com disposição. Mas sofreu o primeiro gol aos 12 minutos, quando Canindé tocou para o chute do zagueiro Danilo. O empate não demorou. Aos 18 minutos, Galvão aproveitou descuido da defesa para marcar seu sétimo gol na competição. Ainda no primeiro tempo, o Paulista voltou a ficar na frente, quando Amaral chutou forte uma falta aos 36 minutos. No segundo tempo, o União veio com menos disposição e o Paulista, de forma inteligente, aguardou apenas o momento certo para liquidar o jogo. Luis Gustavo marcou o terceiro gol aos 36 minutos.