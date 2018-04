Paulista vence, mas não se classifica O Paulista venceu o Sport por 1 a 0 neste sábado na última rodada da Série B, mas não conseguiu sua classificação para a segunda fase da Série B do Campeonato Brasileiro. Como dependia de uma combinação de resultados, pelo segundo ano consecutivo o time de Jundiaí ficou na nona colocação (com 35 pontos) e está eliminado no saldo de gols. O jogo começou aberto, com as duas equipes investindo nas jogadas de ataque. O Paulista foi melhor na partida, mas só conseguiu abrir o placar no segundo tempo. Após bela jogada individual, o meia Márcio Mossoró invadiu a área e deu um sutil toque na bola para encobrir o goleiro Maisena. O Galo ainda manteve o ritmo de jogo, mas precisaria marcar dez gols para depender apenas de si para se classificar. O dia também não foi de alegria para a torcida do Sport, que viu o rival Santa Cruz passar à segunda fase. Como não disputa a Copa Federação Paulista de Futebol, o Paulista encerra seu ano no futebol profissional. O curioso é que o time de Jundiaí termina a competição com uma das melhores campanhas jogando dentro de casa. Em 12 jogos disputados no Estádio Jaime Cintra, o Paulista venceu dez, empatou um e perdeu outro. A desclassificação se justifica pelo retrospecto fora de casa: nenhuma vitória em 11 jogos disputados.