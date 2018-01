Paulista vence o River e segue com chances na Libertadores O Paulista escreveu mais uma página na sua história ao vencer o River Plate, por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. Esta foi a sua primeira vitória dentro da Taça Libertadores da América e também seu primeiro triunfo internacional. Apoiado por quase 10 mil torcedores, o Paulista reacendeu a esperança de chegar às oitavas-de-final. Se não deu para descontar o placar do duelo de Buenos Aires, vencido pelos argentinos por 4 a 1, a vitória, conquistada mais na raça do que na técnica, colocou o time brasileiro na terceira posição do Grupo 8, com cinco pontos, um a menos do que o adversário. O líder é o Libertad, do Paraguai, com oito pontos, enquanto o El Nacional, do Equador, tem dois pontos, após quatro rodadas. Cada time ainda fará dois jogos e apenas os dois primeiros colocados seguirão adiante. O jogo começou bastante movimentado e com menos de 20 minutos já tinham saído três gols. Todos com notória participação da controvertida bola utilizada na competição - da Nike. Combatida por ser leve e por ganhar velocidade exagerada, ela fez a diferença. Assim, aos sete minutos, Amaral resolveu arriscar o chute de fora da área, a bola pegou efeito e caiu por cima do goleiro Lux, dando impressão de falha. O goleiro argentino também ajudou no segundo gol da equipe paulista ao titubear no cruzamento com curva de Lucas, que tinha endereço certo: a cabeça de Jaílson, ampliando aos 17 minutos. Dois minutos depois foi a vez de Rafael ser traído pelo efeito da bola. Patiño roubou a bola de Glaydson e arriscou o chute de "três dedos". O goleiro brasileiro caiu para o lado direito, mas a bola, em curva, entrou do lado esquerdo. "Precisamos melhorar a marcação para armar mais as jogadas na frente", avaliou o técnico do Paulista, Vágner Mancini, no intervalo da partida. Após o descanso, o River Plate voltou valorizando mais a posse de bola, com o técnico Daniel Passarella fazendo trocas para deixar o time mais ofensivo. O Paulista, muito recuado, não conseguia ligar os contra-ataques, com Vágner Mancini trocando para se defender. As melhores chances saíram no final do jogo. Aos 35 minutos, Jean Carlo penetrou na área e se assustou com o goleiro Lux. Aos 39 minutos, Oberman foi travado por Rever logo após o chute frontal. O próximo jogo do Paulista será contra o Libertad, na próxima quarta-feira (12), em Assunção, no Paraguai, às 19h30. No mesmo dia, o River jogará contra o Nacional, em Quito. No domingo, o Paulista se despedirá do Campeonato Paulista diante do Corinthians, no Pacaembu.