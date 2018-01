Paulista vence outra vez em casa O Paulista fez a lição de casa e venceu o União São João nesta sexta-feira à noite, por 3 a 0, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O jogo estava complicado e o Paulista fez dois gols nos minutos finais, ambos com Davi. Márcio Mossoró fez o outro no primeiro tempo. Com este resultado, o time de Jundiaí venceu todos os três jogos que fez em Jundiaí no Paulistão e conquistou, inclusive, a segunda vitória consecutiva no campeonato, somando agora nove pontos, na quinta colocação. Já o União tem quatro, na 14ª colocação. Esta foi a terceira derrota consecutiva do União São João. Anteriormente o time havia perdido para o Rio Branco (1 x 0) e São Paulo (2 x 1), que começa a se preocupar com a ameaça do rebaixamento. O Paulista entrou em campo disposto a fazer uma verdadeira blitz em cima do adversário, para chegar logo ao primeiro gol. Mas pecava muito pelo excesso de erro de passes e isto acabava atrapalhando as jogadas de ataque criadas. Mesmo assim, abriu o marcador aos 39 minutos. Após contra-ataque rápido, Ricardinho lançou Márcio Mossoró, que bateu no canto do goleiro Gílson. O Paulista poderia terminar a primeira etapa com um placar mais dilatado, mas perdia muitos gols. Na segunda etapa, o Paulista chegou ao resultado no final. Três minutos antes do final, Julinho cruzou e Léo sofreu pênalti. Davi cobrou com paradinha e ampliou o placar aos 44 minutos. Nos acréscimos do jogo, Davi ainda teve chance de fazer mais um, chutando forte de pé direito, após lançamento de Lucas. Na quinta-feira, o União São João recebe a Ponte Preta em casa. Enquanto o Paulista vai à Rio Preto pegar o América.