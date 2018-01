Paulista vence Ponte em Jundiaí por 2 a 1 O Paulista manteve os 100% de aproveitamento dentro do estádio "Jaime Cintra", neste domingo à tarde, ao vencer a Ponte Preta, por 2 a 1. A vitória foi justa pela melhor disposição do time da casa, que sempre foi superior em campo. Este é o quarto triunfo do time de Jundiaí em casa, agora com 13 pontos, em quinto lugar. A Ponte, com apenas quatro pontos, continua na zona do rebaixamento, em 18º. Na verdade, o Paulista só aproveitou a sua velocidade para "matar" a Ponte, ainda apresentando muita lentidão. Disposto a ficar na defesa para explorar os contra-ataques, a Ponte sofreu o primeiro gol justamente desta forma. Romeu errou o passe para o veterano Galeano, permitindo a tabela entre Marcos Dias e Davi e a finalização de Márcio Mossoró, com um chute cruzado, aos 32 minutos. No segundo tempo, a Ponte ainda tentou ganhar força ofensiva com as entradas de Danilo e Romualdo, respectivamente, nos lugares de Lindomar e Kahê. Mas quem voltou a marcar foi o Paulista, aos 23 minutos, em outro contra-ataque. Gláucio recebeu de Davi, trocou de pé e bateu por cima do goleiro Lauro. A Ponte ainda diminuiu dois minutos depois, com Roger, aproveitando descuido da defesa. Nos últimos minutos, a Ponte se atirou ao ataque, mas ficou exposta aos contra-ataques do Paulista que poderia até ter feito uma goleada não fossem as grandes defesas de Lauro. Na oitava rodada, o Paulista vai receber o Corinthians, domingo, enquanto no sábado a Ponte atuará em casa diante do União Barbarense.