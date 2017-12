Paulista vence Santo André e é vice-líder O Paulista assumiu a vice-liderança do grupo 2 do Campeonato Paulista, com 13 pontos - só atrás do Santos -, ao vencer o Santo André por 2 a 0, neste domingo à tarde, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. O clube do ABC, com sete pontos, ocupa na quinta posição. Os gols do time da casa foram marcados por João Paulo e Davi, ambos no segundo tempo. O Santo André dominou os primeiros cinco minutos, marcando a saída de bola do Paulista. Depois, o time da casa passou a mandar no jogo. E, na etapa inicial, perdeu várias chances de gol. As duas melhores foram aos 27 minutos, com o atacante Isaías cabeceando em cima do goleiro Júnior, e aos 35, com João Paulo, que recebeu de Galego e bateu forte, mas o goleiro do Santo André defendeu com os pés. O gol do Paulista saiu aos 26 minutos da etapa final, quando João Paulo recebeu de Aílton, avançou pela direita, ganhou na corrida do zagueiro e tocou fora do alcance do goleiro Júnior. Logo depois, ele deu lugar a Davi, que marcou o segundo do time da casa, aos 32, chutando forte depois de receber cruzamento de Lucas. Os últimos dez minutos foram eletrizantes, com chances de gol perdidas pelos dois times. Num desses lances, o Santo André quase diminuiu aos 36 minutos, quando o goleiro Rafael defendeu em cima da linha uma cabeçada de Romerito. O próximo compromisso do Paulista será no sábado, às 16 horas, contra o União São João, na casa do adversário. No mesmo horário, o Santo André enfrenta o Mogi Mirim, também fora de casa, tentando a reabilitação.