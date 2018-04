Paulista vence São Caetano por 2 a 0 e se mantém na Série A-1 do Estadual

SÃO CAETANO DO SUL - No confronto entre São Caetano e Paulista só o time de Jundiaí ainda tinha chances em se livrar do rebaixamento no Campeonato Paulista. Por isso mesmo, buscou o resultado e mereceu vencer por 2 a 0, neste domingo à tarde, no Estádio Anacleto Campanella, pela 19.ª rodada, a última, da fase de classificação.

O Paulista terminou a competição com 20 pontos, em 13.º lugar. O São Caetano já estava rebaixado para a Série A2, completou seis jogos sem vitórias - com quatro empates e duas derrotas - e ficou com apenas 13 pontos, em penúltimo lugar, só na frente do Guarani, que somou 10.

O Paulista vinha de cinco derrotas consecutivas e precisava vencer para não depender dos resultados de seus concorrentes diretos na luta contra o descenso: Mirassol, Ituano e São Bernardo. O São Caetano, mesmo rebaixado, ainda tentou ir ao ataque, principalmente no primeiro tempo, quando teve algumas chances para marcar.

No intervalo, o técnico Giba fez duas mudanças cirúrgicas no Paulista: colocou Régis e Flávio nos lugares de Matheus e Alfredo, respectivamente. As trocas funcionaram bem. Régis deu um passe perfeito para Marcelo Macedo, que teve categoria para desviar do goleiro e abrir o placar aos sete minutos.

O São Caetano se viu obrigado a se abrir e levou o segundo gol num contra-ataque, aos 23 minutos. Chiquinho iniciou a jogada, lançando Régis, que rapidamente passou para Marcelo Macedo, outra vez livre, completar: 2 a 0.

SÃO CAETANO 0 X 2 PAULISTA

SÃO CAETANO - Fábio; Samuel Xavier, Wagner, Gabriel (Bruno Aguiar) e Diego; Marcone, Pirão e Éder; Danielzinho (Pedro Carmona), Jobson (Vandinho) e Jael. Técnico - Daniel Martine.

PAULISTA - Richard; Hudson (Thales), Rodrigo Sabiá, Cuesta e Correia; Kasado, Matheus (Régis), Diego Marangon e Chiquinho; Alfredo (Flávio) e Marcelo Macedo. Técnico - Giba Maniaes.

GOLS - Marcelo Macedo, aos 7 e aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza.

CARTÕES AMARELOS - Jobson (São Caetano). Marcelo Macedo e Diego Marangon (Paulista).

RENDA - R$ 2.795,00.

PÚBLICO - 399 pagantes.

LOCAL - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).