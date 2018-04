Paulista vence Vasco e avança na Copa São Paulo

O Vasco abriu o placar aos 5 minutos do primeiro tempo, com gol marcado por William, de cabeça, após cobrança de escanteio. Em desvantagem, o Paulista se lançou ao ataque, perdeu algumas chances, teve um gol anulado e acertou uma bola na trave até empatar o jogo aos 31 minutos, com Carlão, que converteu cobrança de pênalti.

O gol da virada do Paulista saiu aos 11 minutos da etapa final e foi marcado por Samuel, que, na grande área, finalizou forte, sem chance de defesa para Gott. O time de Jundiaí continuou bem na partida e chegou ao terceiro gol já nos descontos da etapa final. Aos 47 minutos, Samuel cruzou, a defesa do Vasco falhou e Carlão chutou, definindo o triunfo do Paulista por 3 a 1.