Paulista volta a discutir parceria O Paulista, de Jundiaí, voltou a discutir uma parceria para arrumar dinheiro visando o Campeonato Paulista de 2005. Nesta quinta-feira, representantes do clube se reuniram com empresários da Ability Sports, no Rio de Janeiro, e o acordo pode estar perto de ser fechado. A empresa esportiva foi a mesma empresa que gerenciou o futebol da Portuguesa em 2004, no Campeonato Paulista e no Brasileiro da Série B. Apesar de ter tido um ano bom dentro de campo, com o vice-campeonato estadual e a valorização de vários jogadores, o Paulista fechou a temporada com sérios problemas financeiros, que resultaram em salários atrasados e pouco dinheiro para contratações. Até o final da semana uma posição referente a empresa carioca deve ser tomada. A atual diretoria pediu prorrogação de um mês no mandato justamente para acertar esta questão. Antes disso, a diretoria tentou um acordo com a Magnum, porém, sem sucesso. Enquanto não resolve as pendências administrativas, foi anunciado nesta quinta-feira como novo reforço o meia Ricardinho, de 29 anos, que foi campeão brasileiro com o clube, em 2001. Em contrapartida, a diretoria anunciou a liberação do meia Michel e do volante Haroldo, que não terão seus contratos renovados.