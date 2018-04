Paulista volta em baixo astral Jogadores cabisbaixos, discursos desanimados e um fio de esperança. Este era o cenário na reapresentação dos jogadores do Paulista, de Jundiaí, nesta segunda-feira. Sabendo que poderia estar com a classificação à segunda fase da Série B na mão, caso conseguisse ao menos um empate com o Bahia, o time acabou perdendo o jogo por 2 a 0 e agora terá que torcer muito na última rodada contra os rivais. Como está na nona colocação, com 32 pontos, os jundiaienses necessitam de um tropeço rival para ficar com a última vaga. O Marília, sétimo com 33 pontos, que joga em casa com o Londrina, é um dos times que terá a torcida negativa do Paulista. O mesmo acontece com o Santa Cruz, que recebe o Santo André no estádio Arruda, em Recife. A diretoria e a comissão técnica, no entanto, adotaram o discurso de que o time tem que fazer, em primeiro lugar, sua parte, contra o Sport Recife, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. A única baixa será o zagueiro Danilo, que foi expulso contra o Bahia. Em compensação, o técnico Vágner Mancini poderá contar com a volta volante Haroldo.