Paulista x CRB: empate de seis gols O Paulista perdeu o aproveitamento total das partidas disputadas dentro do Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, neste domingo à tarde, ao empatar, por 3 a 3, com o CRB, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time tinha vencido quatro jogos em casa e agora chegou aos 17 pontos ganhos. Mas mantém a campanha invicta ao lado do líder Brasiliense. O CRB-AL permanece na zona de rebaixamento, ocupando a 22ª colocação com oito pontos. O vice-campeão paulista esteve bem em campo, tocando a bola e criando mais chances de gols do que os adversários. O problema é que o setor defensivo não funcionou e as alterações promovidas pelo técnico Wagner Mancini foram precipitadas. O Paulista abriu o placar com o um gol contra do atacante Jaílson, que tentou desviar cruzamento de Danilo, aos 27 minutos. O Paulista avançou, manteve a pressão e deixou a defesa desguarnecida. Aos 41 minutos, Jaílson se redimiu do gol contra e empatou a partida com um chute forte, sem chances para o goleiro da casa. Na segunda etapa o Paulista manteve o bom passe de bola e, logo aos seis minutos, o atacante João Paulo cabeceou no canto esquerdo do goleiro Rafael, do CRB. Com a vantagem, o time da casa continuou a pressão e não se preocupou em marcar o adversário, que contra-atacava com os laterais. Aos 34 minutos, Luciano Rosa escapou pela direita e, ao tentar o cruzamento, a bola acertou o zagueiro Asprilla e voltou para seus pés. O meia não pensou duas vezes e chutou forte, empatando o jogo. Cinco minutos depois, o lateral Milton escapou pela direita em um contra-ataque e chutou forte, no canto esquerdo do gol. Alguns torcedores já deixavam o estádio revoltados com a derrota. Mas aos 46 minutos, já nos acréscimos, Galego cruzou na área e Asprilla fez seu terceiro gol de cabeça no campeonato.