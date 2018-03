Paulista: Zetti define substituto de Izaías Thiago Almeida é o escolhido do técnico Zetti, do Paulista de Jundiaí, para iniciar o coletivo desta quarta-feira, que deverá definir o substituto de Izaías, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, na primeira final de domingo contra o São Caetano, no Pacaembu. Nesta quarta-feira, o treinador preferiu aproveitar o astral que domina o elenco pela eliminação do Palmeiras para promover um simples rachão, em que até ele participou junto com o auxiliar técnico Márcio Biasotto. "Vou começar com o Thiago Almeida porque ele é um jogador mais leve, mas que tem boa marcação e sabe sair com a bola até o ataque. Vou ver como ele se comporta. Vou testar o Amaral depois porque ele vem entrando no decorrer dos jogos e já sei que ele tem condições de fortalecer a marcação no meio-de-campo. O Marcinho (Márcio Mossoró) também tem chance", afirma o técnico, evitando deixar escapar qualquer dica. Com a entrada de Thiago Almeida ou Amaral, Zetti já revelou que Aílton deverá ser deslocado mais à frente para auxiliar João Paulo no ataque. Porém, o meia que pertence ao São Paulo não treina desde terça-feira por sentir dores no joelho direito. Aílton passa o dia fazendo fisioterapia. "Ele está cansado. Essas dores que ele sente são do estresse dos últimos jogos", garante Zetti. A preocupação com a formação do meio-de-campo tem explicação. A atuação de Marcinho diante do Santos fez os volantes jundiaienses se empenharem ainda mais para ter domínio naquele setor. "O Marcinho é um jogador diferenciado e muito imprevisível. O Claiton estava marcando ele em cima, sem dar espaços e ele meteu aquela bola no meio das pernas dele. É muito inteligente", elogia o capitão Alemão. "Mas temos de ter atenção com o São Caetano principalmente quando estamos atacando. Eles sabem muito bem encaixar um contragolpe e surpreender o adversário. O Marcinho aparece porque o Marcelo Mattos e o Mineiro sabem muito bem fazer a proteção dele." O volante Amaral se diz mais capacitado para anular o meia do São Caetano. "O Umberto e o Alemão são mais técnicos. Se eu entrar, tenho certeza que será para ficar mais em cima dele, apesar de o Zetti não gostar de marcação individual", afirma.