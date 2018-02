Paulistana com quatro jogos nesta 6ª A terceira fase do Campeonato Paulista de Futebol Feminino começa nesta sexta-feira, com quatro partidas válidas pela primeira rodada, disputadas na cidade de Americana. Os times da Unisant´Anna e Santos são apontados como favoritos ao título. Pelo Grupo N, às 14h30, o Unisant´Anna enfrenta o time de Araraquara e às 16 horas, o Juventude receberá o São Caetano, no campo do Unidos da Cordenonsi. Já pelo Grupo O, às 15h30, o Santos terá pela frente o São José e às 17 horas, o São Bernardo jogará contra o Botucatu, no campo do Centro Cívico. Pela tabela divulgada na última terça-feira pela Federação Paulista de Futebol (FPF), os oito clubes foram divididos em duas chaves de quatro (Grupos N e O). Na segunda rodada, ainda em seus respectivos grupos, os vencedores de um jogo enfrentam os perdedores do outro, no sábado. A terceira rodada será disputada domingo, com partidas entre os vencedores dos jogos da primeira rodada e entre os perdedores desses mesmos confrontos. Os dois melhores clubes de cada grupo irão disputar a fase semifinal no outro final de semana.