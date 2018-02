Paulistana define finalistas Deu a lógica na última rodada semifinal do Campeonato Paulista Feminino, a Paulistana 2004, disputada no estádio Décio Vitta, em Americana. Na manhã deste domingo foram definidos os dois finalistas, o Extra/Araraquara e Alameda Glória de São Bernardo, que ficaram no 1 a 1. Cada time chegou aos cinco pontos, com dois empates e uma vitória, e agora vão decidir o título da temporada no próximo final de semana. A decisão poderá ser realizada na preliminar do jogo entre Santos e Vasco da Gama, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Teixeirão, em Rio Preto, dia 19. A confirmação, porém, deve acontecer na terça-feira pelos organizadores da competição, a Federação Paulista de Futebol e a Secretaria Estadual de Esportes. Araraquara e São Bernardo entraram em campo sabendo que o empate servia para ambos. E fizeram um jogo lento, desinteressante. Elaine marcou para Araraquara, enquanto Fabi anotou para São Bernardo. Apenas cumprindo tabela, o Santos não teve dificuldades para golear o Juventude, por 5 a 0, com gols de Koki (2), Flash, Cachy e Dani. As santistas terminaram as semifinais com quatro pontos (uma vitória e um empate), enquanto o Juventude somou apenas um ponto, terminando em quarto lugar. As semifinais da Paulistana foram disputadas em três rodadas, com jogos realizados na sexta-feira, no sábado, e neste domingo. Na primeira rodada, o Juventude e o Alameda Glória empataram em 1 a 1 e o Santos não saiu do 0 a 0 com o time da Extra/ Araraquara. No sábado, o Extra/Araraquara venceu o Juventude, por 3 a 0, e o Glória venceu Santos também por 3 a 0.