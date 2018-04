Paulistão: 17 gols na primeira rodada Os clubes mandantes levaram vantagem na abertura do Campeonato Paulista da Série A-1, neste domingo cedo. Apenas o Santo André venceu fora de casa ao superar o União Barbarense, por 2 a 1. A rodada, com seis jogos, teve 17 gols com uma média de 2,8 por jogo. A Federação paulista de Futebol deu prioridade para o jogo entre América e União São João, transmitido ao vivo pela ESPN Brasil. O estádio "Benedito Teixeira" recebeu as cheeleadears , chamadas de "farazetes", show do conjunto Banana Split e o hasteamento da bandeira nacional ao som do hino brasileiro. América 2 x 1 União São João - O jogo em Rio Preto foi bastante equilibrado, com os dois times adotando o esquema 4-3-3. Everton, cobrando falta, abriu o placar para o time da casa aos 36´ do primeiro tempo. O veterano João Paulo, de pênalti, empatou no primeiro minuto do segundo tempo, mas o artilheiro Marcus Vinicius fez o gol da vitória americana aos 12 minutos, pegando o bonito sem-pulo. Matonense 1 x 0 Mogi Mirim - O único gol do jogo em Matão saiu logo no primeiro minuto com o atacante André Jacaré. A Matonense aproveitou bem o fator campo e dominou as ações do meio-campo. Poderia ter ampliado o placar. O Mogi Mirim, no estilo gaúcho do técnico Adilson Baptista, preferiu não se arriscar. Tentou o empate nos contra-ataques, mas não conseguiu. Vitória justa da Matonense. União Barbarense 0 x 2 Santo André - O experiente time do Santo André dominou todo o primeiro tempo do jogo em Santa barbara D?Oeste, mas não conseguiu marcar gols. Weslei Brasília abriu o placar logo aos dois minutos da etapa final, quando então o time da casa decidiu ir todo para o ataque. Até criou boas chances para empatar, mas ficou exposto aos contra-ataques. Num deles, o baixinho Ivanzinho, aos 34 minutos marcou o segundo gol. O Santo André confirma ser um dos favoritos ao título. Internacional 3 x 0 Portuguesa Santista - Num jogo fraco tecnicamente, prevaleceu o melhor conjunto do time de Limeira que tomou as iniciativas ofensivas. O lateral-esquerdo Galego abriu o placar no primeiro tempo (18 minutos), com Chicão e Brener completando o placar na etapa final aos 23 e 45 minutos, respectivamente. A Inter mereceu a vitória e poderia até ter conseguido um placar mais elástico. A Santista, desde já, é candidata ao rebaixamento. Juventus 2 x 2 Ituano - O jogo mais equilibrado da rodada terminou com um empate justo. O Ituano, jogando em Itu, abriu o placar no primeiro tempo, através de Lima, aos 16 minutos. Sofreu o empate aos 22 minutos do segundo tempo - gol de Alex Alves. O Galo de Itu voltou a comandar o placar, com 2 a 1, aos 39 minutos, através de Adriano, mas cedeu o empate aos 43 minutos. Alex Alves marcou de novo. Este foi o único resultado igual nos seis jogos da primeira rodada. Botafogo 3 x 1 Rio Branco - Os dois times se respeitaram bastante no primeiro tempo da partida realizada em Ribeirão Preto. O jogo foi cheio de alternativas. O meio-campo Cairo abriu o placar para o Botafogo, aos 20 minutos, mas Donizeti empatou aos 38 ainda no primeiro tempo. A 1 minuto da etapa final, Ceará fez o segundo gol do time de Ribeirão Preto, deixando o adversário no prejuízo. O Rio Branco ainda tentou o empate, mas levou outro gol, marcado por Mateus, no contra-ataque, aos 41 minutos. O time de Americana poderia ter diminuído o vexame se o volante Rafael não tivesse perdido um pênalti.