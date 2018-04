Paulistão 2002 começa neste domingo Sem a presença dos grandes clubes, o Campeonato Paulista da Série A-1 começa neste domingo debaixo de muitas incertezas. Mas a sombria previsão inicial de que a competição seria totalmente esvaziada foi trocada pela motivação provocada pela rivalidade entre as principais cidades do Estado de São Paulo. Os 12 participantes vão lutar por uma vaga no Rio-São Paulo de 2003 e para disputar o Supercampeonato, com os três primeiros paulistas no Rio-São Paulo, para definir o legítimo campeão estadual da temporada 2002. Entre as principais forças destacam-se o Santo André, que não aceita ficar relegado à segundo plano em relação ao vizinho do ABC, o São Caetano, nova sensação do futebol brasileiro. No interior, o tradicional Botafogo de Ribeirão Preto renovou suas forças em cima do sentimento de injustiçado surgido após a abrupta saída do time do Rio-SP para ceder lugar ao Azulão. Mas o Botafogo é o atual vice-campeão paulista. Juventus e América também são fortes. Outro time que lutará pelo título é o Rio Branco de Americana, clube organizado e tradicional na revelação de jogadores. A Matonense montou um time forte para participar do Supercampeonato. Ituano e União São João de Araras são exemplos de clube-empresa, onde a preocupação inicial é com a revelação e venda de jogadores. Portuguesa Santista, Internacional de Limeira e União barbarense entram na competição com o objetivo de não cair. O Mogi Mirim, rebaixado ano passado e salvo pela reformulação do calendário brasileiro, pode surpreender, animado pelo vice-título do Campeonato Brasileiro da Série B. A primeira rodada será disputada domingo, começando pela manhã, às 11h00, em São José do Rio Preto, com América e União São João, e com União Barbarense e Santo André, em Santa Bárbara d?Oeste. À tarde acontecem os outros quatro jogos: Juventus X Ituano, Botafogo X Rio Branco, Internacional X Portuguesa Santista e Matonense X Mogi Mirim. Os 12 clubes vão se enfrentar em turno e returno, num total de 22 jogos. O campeão será o time que somar maior número de pontos e garantirá o acesso para o torneio Rio-São Paulo de 2003. O último colocado será rebaixado automaticamente para a Série A-2. Em seu lugar vai entrar o campeão da Série A-2, enquanto o penúltimo colocado vai disputar uma repescagem com o vice-campeão da Série A-2 em dois jogos com mando da FPF. O campeão paulista sairá do Supercampeonato, ainda sem data definida. Algumas invocações anteriores foram barradas pela FIFA, como a dupla arbitragem e a decisão do ponto extra por pênaltis em caso de empate. A vitória vale três pontos e o empate um ponto. O jogador que receber cinco cartões amarelos será suspenso de um jogo, sendo que as camisas serão numeradas de 1 a 35 para melhor identificar os jogadores. O torcedor deve preparar o bolso, porque o preço da arquibancada será de R$ 15 e a geral ou meia entrada R$ 8.