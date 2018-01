Paulistão 2003 começa em outubro Os dirigentes dos clubes do interior estão apreensivos com as novas mudanças no calendário nacional. Mesmo porque, de imediato, já afetaram suas programações nesta temporada. O "qualifying" do Paulistão 2003 começa já dia 5 de outubro. A decisão foi tomada pelo presidente da Federação Paulista, Eduardo José Farah, logo após o anúncio oficial da CBF sobre o Campeonato Brasileiro com duração de oito meses. Os clubes mais preocupados são os que já estão no nacional, como Guarani na Série A; Botafogo, União São João e Mogi Mirim na Série B; Marília, Rio Branco e Santo André pela Série C. Enfim, são sete dos 12 clubes incluídos na fase de classificação. Apontado como uma das principais lideranças do interior, José Mário Pavan, presidente do União de Araras, achou "estranho disputar duas competições ao mesmo tempo sem uma preparação prévia". E lembrou um fato curioso. "Para mim o Campeonato Paulista de 2002 já foi, tanto que meu clube foi vice-campeão (o Ituano foi campeão." Ele ainda citou que "qualquer mudança deve ser aprovada em conselho arbitral, o que ainda não aconteceu". Ele deixou bem claro sua posição contrária à Federação Paulista. "Não quero me pronunciar antes de tudo oficializado", disse o cauteloso Wilson Fernandes de Barros, presidente do Mogi. A diretoria do Rio Branco, de Americana, não tem uma posição oficial embora participe sem maiores interesses na Série C. O presidente do Marília, José Roberto Duarte Mayo, não esperava tanta confusão logo na sua volta à elite paulista. "Preparamos nosso elenco para disputar a Série C do Brasileiro e , agora, temos outro campeonato. A regra não pode ser mudada no meio da competição." Oliveira Junior, empresário que administra o Ituano, resolveu sair fora da confusão. Mesmo tendo antecipado sua revolta por ser excluído do Torneio Rio-São Paulo e temendo prejuízos de acordos firmados com patrocinadores, ele deixou a cidade com a família e se refugiou no litoral baiano. A Federação Paulista confirmou, nesta terça-feira à tarde, a abertura da Copa Futebol Interior no fim de semana. União Barbarense e Juventus foram afastados da competição porque pertencem à Série A1 do Paulista e disputarão o qualifying. Independente de Limeira e Sertãozinho ficaram com as duas vagas, mas não atuarão na primeira rodada.