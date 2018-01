Paulistão 2003 começa neste sábado O Campeonato Paulista volta inchado com 21 times espremidos em apenas 12 datas - de sábado até 23 de março - e sem o dinheiro farto da televisão. A Federação Paulista de Futebol promete distribuir pelo menos R$ 12 milhões entre os clubes. Sem caixa, os dirigentes ousaram pouco. Dos grandes, o Palmeiras foi o que mais contratou. Investiu em jogadores intermediários, tipo segunda divisão. O Corinthians reforçou o ataque. O São Paulo fortaleceu as laterais. E o Santos ainda sonha com um ataque de garotos infernais: Diego, Ricardo Oliveira e Robinho. A Portuguesa assumiu a postura de time pequeno. Do Interior, poucas novidades. A maioria optou por jogadores veteranos. Os clubes perderam uma boa oportunidade de abrir caminho aos novos, depois do sucesso de Kaká, Robinho, Diego, expoentes de uma geração promissora. Nos bastidores, a briga pela transmissão entre Globo e SBT. O Paulistão/2003 será apenas um aperitivo para o novo Campeonato Brasileiro de pontos corridos, a partir do fim de março. Corinthians aposta na raça Santos vem com elenco reduzido Desconfiança marca estréia do Palmeiras São Paulo novamente nos pés de Kaká Lusa usa torneio como laboratório Clubes do interior buscam experiência dos veteranos