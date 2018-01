Paulistão 2003 terá "bola de golfe" O Campeonato Paulista de 2003, além do retorno dos grandes clubes, terá outra grande novidade. A Penalty, parceira da Federação Paulista de Futebol (FPF), lançou uma bola cheia de pequenos orifícios, inspirada nas bolas de golfe e que promete ser a grande vedete da temporada por sua precisão. Os furos, chamados de "dimples", fazem com que a interferência do vento diminua sobre a bola, batizada de "Precision" e aprovada pela FIFA, de maneira que ela flutue bem menos do que o normal. De acordo com os resultados dos testes, a bola melhora a trajetória num chute em até 12%. A inovação teve o apoio do fisiologista do São Paulo, Turíbio Leite de Barros. A bola passou por muitos testes, inclusive no CTA (Centro Tecnológico da Aeronáutica), em São José dos Campos, onde foi testada num túnel de vento. Em 2003, acima de tudo, a maior novidade do Campeonato Paulista será o retorno de Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras, que em 2002 disputaram o Torneio Rio-São Paulo, junto com Guarani, Ponte Preta, São Caetano, Portuguesa e Etti Jundiaí, agora chamado de Paulista. Este ano, ainda, o monopólio da TV Globo, depois de 15 anos, foi quebrado e o SBT irá transmitir a competição. Será um torneio curto, com apenas 12 datas e um novo slogan: "A volta da emoção", que por enquanto, fica na promessa da nova bola.