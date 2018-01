Paulistão 2003 terá um qualifying O Campeonato Paulista de 2003 começa em outubro deste ano, com a fase de classificação. Esta foi a forma que os técnicos da Federação Paulista de Futebol encontraram para se adequar ao novo calendário do futebol brasileiro, anunciado ontem pela CBF. Nessa primeira fase, 12 times lutarão por três vagas para a fase decisiva com as outras oito equipes que representaram o Estado no Rio-São Paulo e o Ituano, campeão paulista de 2002. Leia mais no Jornal da Tarde