PAULISTÃO 2014: Coadjuvantes querem incomodar os grandes

SÃO PAULO - Os clubes do interior e Grande São Paulo correm por fora e tentam surpreender os grandes no Campeonato Paulista. Cada time fez uma aposta diferente para fazer bonito no estadual. Alguns foram atrás de atletas mais conhecidos, como Atlético Sorocaba, outros apostaram em mais jovens, como o Rio Claro. A manutenção da base do ano passado foi a opção de algumas agremiações, como Oeste, São Bernardo e Bragantino.

ATLÉTICO SOROCABA: Confiança total em velhos conhecidos

Estádio: Walter Ribeiro

Contratações: Deola, Leandro e Fábio (G); Montoya, Vinícius, Fabão e Lima (Z); Alex, Alex Lima e Fabinho Capixaba (L); Boquita, Fernando e Gilberto (V); Alex William, Diego Palhinha e Douglas Packer (M); Michel, Danilo, J. Maranhão, Lenny, Ewerthon, Róbson, Sócrates e Tiago Chulapa (A)

Técnico: Ivan Baitello

Objetivo: Time aposta em jogadores experientes para brigar na parte de cima da tabela.

BOTAFOGO: Objetivo é conseguir ir mais longe que 2013

Estádio: Santa Cruz

Contratações: Gilvan e Renan (G); César Gaúcho, Ednei, Gabriel e Rafael Caldeira (Z); Augusto Ramos, Alex Reinaldo, Daniel Borges, Diogo e Giovanni (L); Léo, Gilmak e Hudson (V); Ronaldo Mendes, Sérgio Mota, Mike, Camilo e Wellington Bruno (M); Afonso, Diego Barboza, Eric, Marcelo Macedo e Willian (A).

Técnico: Wagner Lopes

Objetivo: Bem entrosada, equipe quer ir melhor do que o 7º lugar do ano passado.

BRAGANTINO: Entrosamento é a maior força

Estádio: Nabi Abi Chedid

Contratações: Pegorari (G); Alexandre e Hernany (Z); Denner (L); Diguinho, Mateus e Rogerinho (M); Paulinho, Tássio e Wágner (A).

Técnico: Marcelo Veiga

Objetivo: Time muda pouco para a Série B e aposta em Marcelo Veiga, que já dirigiu o time por mais de 400 jogos.

COMERCIAL: Ficar na Série A para depois sonhar alto

Estádio: Palma Travassos

Contratações: Júlio Sérgio (G); Cássio, Edimar, Marquinhos e Reniê (Z); Grafite, Marcos Pimentel e Willian Simões (L); Marcone, Marcus Vinícius, Patrick e Xaves (V); Cacá, Leandro Oliveira e Roger Guerreiro (M); João Henrique, Leandrinho, Macena, Marcelo Toscano e Rodrigo Jesus (A).

Técnico: Toninho Cecílio

Objetivo: De volta à Série A, a ideia é conseguir pelo menos se manter na elite e tentar surpreender. O goleiro Júlio Sérgio, ex-Santos e Roma, é um dos destaques.

ITUANO: Intenção é evitar o susto do ano passado

Estádio: Novelli Júnior

Contratações: Alemão e Luizão (Z); Dick (L); Josa (V); Cristian, Marcinho, Jackson Caucaia e Gercimar (M); Tulio e Claudinho.

Técnico: Doriva

Objetivo: Depois de escapar da queda na última rodada em 2013, meta é ir mais longe.

LINENSE: Sem ficar ‘no quase’ como ano passado

Estádio: Gilberto Siqueira Lopes

Contratações: Matheus e Anderson (G); Rodrigo Arroz, Toby, Alex Moraes, Fernando, Léo Bahia e Tobi (Z); João Paulo, Gedeílson e Bruno Ribeiro(L); Thiago Santos, Elizeu e Coutinho (V); Fernandinho e Leandro Ferreira (M); Rodriguinho, João Paulo, Anselmo, Branquinho, Rodriguinho e Rodrigo Tiuí.

Técnico: Bruno Quadros

Objetivo: Em 2013, time ficou em nono e faltou pouco para se classificar.

MOGI MIRIM: Novo time para fazer bonito mais uma vez

Estádio: Romildo Vitor Ferreira.

Contratações: Álvaro, Fábio Sanches e Mirita (Z); Leonardo e Valdir (L); Magal, Elanardo e Éverton Sena (V); Moacir e Rossini (M); Fernando Baiano, Magrão e Vanderlei (A).

Técnico: Aílton Silva

Objetivo: Com caras novas, time aposta na experiência de Fernando Baiano.

OESTE: Regularidade para não lutar contra a queda

Estádio: Amaros

Contratações: Denis Neves e Fernandinho (L); Bruno Dybal (M); Wagninho (A)

Técnico: Ademir Fonseca

Objetivo: O time de Itápolis entra em campo atrás de regularidade, já que ano passado sofreu para se manter na elite estadual e na Série B do Brasileiro. O time teve poucas mudanças e as principais novidades são os ex-palmeirenses Fernandinho e Bruno Dybal.

OSASCO AUDAX: Debutante não quer ser só um mero figurante

Estádio: Nicolau Alayon

Contratações: Pedro Paulo e Rodrigo Sabiá (Z); Digão (L); Camacho, Didi, Artur Santos e Michel Lorran (V); Carlos Magno e Rafinha (M); Anselmo, Júnior Viçosa, Thiago Silvy e Nadson (A)

Técnico: Fernando Diniz

Objetivo: Debutante sonha alto e projeta classificação.

PAULISTA: Entrosamento para se manter na elite

Estádio: Jayme Cintra

Contratações: Juliano e Jayme Camargo (G); Lucas Pivatto e Diego Macedo (Z); Jeff Silva, Raul, Henrique Pangela e

Márcio Pit (L); Emerson, Lucas Bahia, Gian, Mineiro, Fabrício e Lusmar (V); Marquinhos, Dinelson e Esquerdinha (M); Kike, David Batista, Jô, Tiago Cavalcanti e Bruno Cantanhede

Técnico: Giba

Objetivo: Time aposta no entrosamento, já que treina desde outubro para o estadual.

PENAPOLENSE: Em momento bem diferente do passado

Estádio: Tenente Carriço

Contratações: Marcelo (G); Jailton e Gualberto (Z); Fernando, Heleno e Liel (V); Alan Alexandrino, Edilson, Paraíba, Washington, Guaru, Petros e Neilson (M); Dimba, Tiago Alves e Matheus Índio (A)

Técnico: Sem definição

Objetivo: Semifinalista no ano passado, time tenta surpreender novamente.

RIO CLARO: Força da juventude para evitar a queda

Estádio: Augusto Schmidt Filho

Contratações: Cléber e Richard (G); Alex Bruno, Fernando, Marcos Vinícius e Marllon (Z); A. Luís, Carlinhos e Leyrielton (L); H. Choco, Nando, R. Celeste e Samuel (V); Dodô, Léo Costa, Moisés, R. Costa, Ramos, T. Cristian, Wendell e Patrick (M); Alex Afonso, A. Luiz, Caio Vinicius, Dudu e Robson (A)

Técnico: Fahel Júnior

Objetivo: Apostas se juntam à base semifinalista do Paulista Sub-20 para se manter na elite.

SÃO BERNARDO: Base campeã para fazer história

Estádio: 1º de Maio

Contratações: Wilson Júnior (G); Diego Jussani (Z); Rafael e Oziel (L); Fabinho, Vidal, Marino e Edson (V); Bady e Erick Flores (M); Elionar Bombinha e Márcio Diogo (A)

Técnico: Edson Boaro

Objetivo: Com a base campeã da Copa Paulista e a chegada de alguns reforços pontuais, como Marino, ex-Atlético-GO, a equipe busca a classificação e sonha com a possibilidade de fazer a melhor campanha da equipe em sua história na elite estadual.

XV DE PIRACICABA: Em ritmo de festa e com objetivo definido

Estádio: Barão de Serra Negra

Contratações: Márcio (G); Gleison, Leonardo Luiz e Pitty (Z); Aélson e Vinicius Bovi (L); Alan Bahia (V); Breitner, Danilo Sacramento e Gilsinho (M); Pipico, Danilo Santos e Felipe Adão (A)

Técnico: Edison Só

Objetivo: Comemorando o centenário do clube que aconteceu ano passado, a ordem é conseguir ter um desempenho digno e evitar a queda.