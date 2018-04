PAULISTÃO 2014: Intenção da Ponte é se preparar bem para a Série B

SÃO PAULO - Vice-campeã da Copa Sul-Americana e rebaixada no Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta entra no estadual com planos bem modestos. O time campineiro perdeu alguns de seus principais atletas e, assim como a maioria dos clubes brasileiros, vive uma situação financeira bem delicada. Por isso, mira como objetivo maior o retorno à Série A nacional.

Assim, a diretoria não fez grandes investimentos e contratou apenas apostas ou atletas experientes que ainda não tiveram muito destaque.

“Estamos formando uma equipe forte, com cara de Série B, para retornarmos à elite. Em 2014 só pensamos nisso”, disse o presidente do clube, Márcio Della Volpe. “Pretendemos sim, fazer um bom Paulista e Copa do Brasil, mas o foco é a Série B”, emendou.

Em relação ao elenco, poucas caras novas. Chegaram os volantes Dodó e Elizeu, os laterais Neílson e Magal, os zagueiros Gabriel e Luan, o meia Tchô e o atacante Silvinho. E retornaram de empréstimos os atacantes Alemão e Rossi.

O clube ainda contará com atletas pouco aproveitados no Atlético-MG que chegariam por empréstimo como parte da negociação que levou o atacante Rildo para Minas.

Um dos poucos destaques do ano passado, o goleiro Roberto permaneceu no clube e acredita que apesar das dificuldades e do fato da prioridade ser a Série B, não vai faltar dedicação para chegar longe. “O Sidney (Moraes, técnico) está pedindo para nós o que o torcedor quer: vontade, coração, pegada e doação para honrar a camisa. Bato nessa tecla também”, alertou o capitão.

O veterano Adrianinho e o zagueiro Diego Sacoman também são alguns dos que permaneceram para a temporada.

As últimas participações da Ponte no Campeonato Paulista chamaram a atenção. O time foi campeão do Troféu do Interior em 2013, semifinalista do Paulista em 2012 e vice-campeão do Troféu do Interior em 2011.