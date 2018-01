Paulistão: 3 brigam pela última vaga O domingo foi de muita alegria para Corinthians e Santos, que garantiram antecipadamente vaga nas semifinais do Campeonato Paulista, e trágico para o São Paulo, que acabou eliminado da competição depois de perder da Portuguesa por 1 a 0, no Canindé. O time do técnico Oswaldo Alvarez, que deixou o estádio hostilizado pelos torcedores, era líder há três semanas. A desclassificação deve provocar uma crise no Morumbi. Beneficiados pelo tropeço do Tricolor, Corinthians e Santos conquistaram a classificação e já estão na próxima fase ao lado da Ponte Preta, líder do Paulista com 28 pontos. O time de Wanderley Luxemburgo venceu, com dificuldades, o União São João por 3 a 2, hoje, e a equipe de Vila Belmiro havia derrotado o São Caetano por 2 a 1, sábado. Ambos têm 26 pontos e podem, até, roubar o primeiro lugar da Ponte, que perdeu nos pênaltis do União Barbarense, depois de empatar por 0 a 0. A última vaga será decidida no próximo fim de semana. Lutam por ela Rio Branco, 25, Botafogo, 23, e São Caetano, 22. A disputa pela permanência na Primeira Divisão também promete ser emocionante. Os mais ameaçados são Guarani e Inter de Limeira, mas Mogi Mirim, União Barbarense e Matonense também estão com a corda no pescoço. Veja a classificação completa