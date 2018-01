Paulistão A-2: esquenta briga pelo topo A segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A-2 será completada neste domingo com a realização de oito jogos. Os mais emocionantes são válidos pelo Grupo 2, onde se enfrentam quatro clubes que venceram na rodada de abertura. Pela manhã, às 10 horas, o São Bento terá pela frente o Guaratinguetá, em Sorocaba. Ambos têm três pontos e vêm embalados pelos bons resultados na estréia, buscando a liderança isolada do grupo. O time sorocabano surpreendeu o favorito Noroeste, em Bauru , com uma vitória por 2 a 0, enquanto o Guaratinguetá passou em casa pela Matonense por 1 a 0. Na mesma situação, irão se enfrentar, na Rua Javari, às 16 horas, Juventus e Flamengo de Guarulhos. O time da capital venceu o Taubaté por 1 a 0 fora de casa, enquanto o rubro-negro de Guarulhos derrotou, em casa, o Oeste de Itápolis por 2 a 1, no duelo rubro-negro da primeira rodada. Em Matão, a Matonense, irá receber o Nacional. O time da casa, todo reformulado, busca recuperação diante de sua torcida, enquanto o Nacional, no sexto lugar, com um ponto, corre atrás de sua primeira vitória. Fechando a rodada, Oeste e Taubaté buscam a reabilitação depois das derrotadas na estréia. O jogo começa às 16 horas, em Itápolis. Pelo Grupo 1, em dois jogos, estará em jogo a liderança do grupo. Em São José do Rio Preto, às 16 horas, o Rio Preto - que venceu a Francana por 2 a 0 fora de casa na estréia - receberá o Mirassol. Os donos da casa têm três pontos, enquanto o Mirassol - que empatou por 1 a 1 com o Araçatuba - é o quinto colocado, com um ponto. O Araçatuba, às 18 horas, jogará em casa contra o Sertãozinho, que venceu o Comercial na primeira rodada e tem três pontos. Também às 16 horas - depois de muitas mudanças de data e horário - o Comercial irá jogar, em Ribeirão Preto, contra a Francana, numa partida em que ambos buscam a reabilitação na competição. Nesta fase os 10 times de cada grupo se enfrentam entre si em dois turnos, classificando-se os quatro primeiros colocados para a segunda fase. Os dois últimos colocados de cada grupo vão ser rebaixados para a Série A-3 em 2006. Confira os jogos da rodada: 10h - São Bento x Guaratinguetá, 16h - Olímpia x Taquaritinga, Comercial x Francana, Rio Preto x Mirassol, Juventus x Flamengo, Oeste x Taubaté, Matonense x Nacional, São Bento x Guaratinguetá e 18h - Araçatuba x Sertãozinho.