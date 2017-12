Paulistão A1 tem cinco times no páreo O nona rodada do Campeonato Paulista da Série A-1 foi concluída neste domingo à tarde com três jogos, confirmando o forte equilíbrio na briga pela liderança. O Santo André é líder isolado com 17 pontos, seguido por quatro vice-líderes, todos com 16 pontos: América, Juventus, União São João e Ituano. Neste domingo à tarde, o Mogi Mirim conseguiu sua terceira vitória consecutiva ao passar pela Portuguesa Santista, por 4 a 1, em Mogi. Em Santa Bárbara d´Oeste, no clássico regional, o União Barbarense levou a melhor sobre a Internacional, vencendo por 2 a 0, carimbando a estréia do técnico Vica no comando do time de Limeira. Em Matão, a Matonense continua vivendo sua interminável má fase. Desta vez perdeu para o Rio Branco, por 2 a 0. A diretoria dispensou, após o jogo Arley e Luis Carlos Goiano, prometendo uma limpeza geral nesta semana para tentar fugir do rebaixamento. Pela manhã, em Itu, o Ituano venceu o Botafogo, por 3 a 1, chegando aos 16 pontos. O Botafogo, com 14 pontos, demitiu o técnico Nicanor de Carvalho Junior e dispensou três jogadores: o zagueiro Júlio César, o lateral Ivan e o meio-campista Cairo. No sábado, o Santo André isolou-se na liderança ao vencer o América, por 3 a 2, em jogo disputado pela manhã, no ABC. À tarde, na Rua Javari, o União São João venceu o Juventus, por 2 a 0, derrubando o último invicto do Paulistão. Mogi Mirim 4 x 1 Portuguesa Santista: O Mogi Mirim chegou à sua terceira vitória consecutiva dentro do Campeonato Paulista da série A-1 ao passar pela Portuguesa Santista, o lanterna do Paulistão, por 4 a 1, neste domingo à tarde, no estádio "Wilson Fer nandes de Barros", em Mogi Mirim. O time da casa tem 11 pontos em oitavo lugar, enquanto a Santista só tem quatro pontos na última posição. O grande destaque do jogo foi o atacante Denis, que marcou três gols, dois deles logo no começo do jogo, aos 2 e aos 4 minutos. Ele mesmo ampliou aos 32 minutos do segundo tempo, com Evandro diminuindo aos 40 minutos com Evando. Já nos acréscimos, aos 48 minutos, Jack Jones completou o placar. União Barbarense 2 x 0 Internacional: O União Barbarense espantou a crise ao vencer o clássico regional sobre a Internacional, por 2 a 0, neste domingo à tarde, no estádio "Antonio Lins Guimarães", em Santa Bárbara d´Oeste, pelo Campeonato Paulista da S érie A-1. O jogo marcou a estréia do técnico Vica no comando do time limeirense, que só tem sete pontos e vive um clima muito pesado. O Barbarense, agora, soma 10 pontos. A vitória teve uma ajuda do zagueiro Hernani, que marcou contra seu próprio gol, aos 28 minutos do primeiro tempo, quase todo dominado pelo Barbarense. No segundo tempo, a Internacional tentou reagir mas sentiu falta de fôlego. O placar foi definido com o lateral Rossato, aos 15 minutos, cobrando falta. O artilheiro Fabrício carvalho ainda se deu ao luxo de perder um pênalti para o time da casa. Matonense 0 x 2 Rio Branco: O Rio Branco empurrou a Matonense numa grande crise ao vencer por 2 a 0, neste domingo à tarde, no estádio "Hudson Buck Ferreira", em Matão, pelo Campeonato Paulista da Série A-1. O time de Americana, agora, tem 14 pontos na sexta posição, estando invicto há oito jogos. Já a Matonense é vice-lanterna com apenas cinco pontos. Ainda nos vestiários, a diretoria da Matonense dispensou o lateral Arley e Luiz Carlos, prometendo completa reformulação no elenco nesta semana. Em campo, o Rio Branco foi mais eficiente, embora tivesse marcado seus gols apenas no segundo tempo.